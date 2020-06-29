В Тульской области начинают работать библиотеки, музеи, зоопарки и аттракционы
В Тульской области начинают работать библиотеки, музеи, музеи-заповедники, аттракционы, зоопарки. Соответствующие изменения в Указ №41 внес Алексей Дюмин.
О своей работе уже объявили музей-усадьба "Ясная Поляна", Поленово, а также экзотариум (новая экспозиция «Под пологом тропического леса»).
Учреждения могут работать только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора.
К примеру, в экзотариум поситетелей пускают только в медицинской маске и после термометрии. Рекомендуют выдерживать дистанцию не менее полутора метров, обрабатывать руки, при входе в здание предлагают вытирать дезинфицирующий коврик.
ИСТОЧНИК KP.RU