2020-06-29T16:36:40+03:00
Общество

Павел Веселов: Туляки голосуют активно!

Голосование по поправкам в Конституцию преодолело временной экватор
Михаил КОПАНИЦА
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Павел Веселов сообщил промежуточные результаты всенародного волеизъявления в Тульской областиПавел Веселов сообщил промежуточные результаты всенародного волеизъявления в Тульской областиФото: материалы пресс-служб
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29 июня председатель региональной избирательной комиссии Павел Веселов сообщил промежуточные результаты всенародного волеизъявления в Тульской области:

- На данный момент участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения внесения поправок в Конституцию РФ приняли 533 174 туляка.

Жители региона серьезно отнеслись к всенародному плебисциту: то, что в первые четыре дня в регионе проголосовало 45,83% участников голосования – это показатель гражданской ответственности и неравнодушия к будущему нашего государства, – отметил Павел Веселов.

Жители региона серьезно отнеслись к всенародному плебисциту Фото: материалы пресс-служб

Жители региона серьезно отнеслись к всенародному плебисцитуФото: материалы пресс-служб

Председатель избирательной комиссии Тульской области еще раз напомнил, что голосование продлится до 1 июля. Участки работают с 8.00 до 20.00. Отдать свой голос можно и вне помещения для голосования, пригласив членов участковой избирательной комиссии с переносной урной на дом.

Если гражданин хочет отдать свой голос вышеуказанным способом, то он может до 17.00 1 июля обратиться в свою участковую избирательную комиссию или на телефон «горячей линии»: 8-800-700-71-22.

Кстати, такая форма волеизъявления стремительно набирает обороты: если на первый день голосования, которое официально стартовало по всей стране 25 июня, заявки на надомное голосование подали более 87 тысяч туляков, то сейчас это цифра преодолела отметку в 180 тысяч.

Что касается статистики по районам Тульской области, то наибольшая явка наблюдается в Дубне (61%), Плавске и Суворове – по 60%. Менее активно проходит голосование в Новомосковске (45%), Донском (45%) и Алексине (42%), а замыкает районный список Ефремов (38%).

В областной столице результаты следующие: на данный момент пальму лидерства держит Зареченский округ (42,09%), второе место занимает Привокзальный округ (38,9%), замыкает тройку Пролетарский округ (38,76%). Далее расположились Советский округ (34,99%) и Центральный округ (33,98%).

В пригородной зоне - Ленинском районе - проголосовали 41,98% избирателей.

- Что касается прозрачности выборов, то жалобы как в избирательную комиссию Тульской области, так и в территориальные избирательные комиссии не поступали. Были обращения по телефону, которые разрешались в рабочем порядке. Вместе с тем поступает большое количество обращений по различным вопросам, касающимся времени прибытия членов комиссии на дом, «Мобильного избирателя», использования средств защиты на избирательных участках, - сообщил Павел Веселов.

На протяжении всего процесса голосования на избирательных участках неотлучно присутствуют наблюдатели. Их работу курирует и обеспечивает Общественная палата Тульской области.

- В нашем регионе приняты комплексные меры по обеспечению легитимности, прозрачности, чистоты проведения голосования. Все 8 255 предложений от желающих стать наблюдателем на избирательных участках были рассмотрены и одобрены. Кстати, сегодня - последний день подачи документов для тех, кто хочет стать наблюдателем. Их прием завершится в 18.00, - сообщила председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина.

Председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина Фото: материалы пресс-служб

Председатель Общественной палаты Тульской области Галина ФоминаФото: материалы пресс-служб

- Согласно получаемой информации, за предыдущие дни голосования на территории нашего региона нарушений проведения всенародного волеизъявления отмечено не было, - продолжила Галина Григорьевна. -

По итогам первых 4-х дней общероссийского плебисцита можно констатировать, что люди с пониманием воспринимают голосование в течении семи дней. Нет фактов скученности и нарушения правил социального дистанцирования. Положительный настрой создают волонтеры, которые при входе на избирательный участок приветливо встречают граждан и обеспечивают средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

На протяжении всего процесса голосования на избирательных участках неотлучно присутствуют наблюдатели. Фото: материалы пресс-служб

На протяжении всего процесса голосования на избирательных участках неотлучно присутствуют наблюдатели.Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что для всех желающих с 25 июня по 1 июля 2020 года с 8.00 до 20.00 работает «горячая линия»: 8-910-168-20-55, где можно уточнить номер своего избирательного участка, оставить жалобу или получить консультацию юриста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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