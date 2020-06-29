В Тульской области откроются фитнес-клубы

В Тульской области откроются спортивно-оздоровительные и фитнес-клубы, спортивные учреждения, бани и сауны. Возобновление их работы возможно только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора. Соответствующие изменения в Указ №41 внес Алексей Дюмин.

Ранее были разрешены только занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе в парках культуры и отдыха, а также на территориях Баташевского сада, Березовой рощи.

Вместе с тем с 16 июня снят запрет на проведение соревнований профессиональных спортивных команд.

Кроме того, туляки уже могут посещать бассейны.