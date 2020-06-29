2020-06-29T16:22:19+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области в жутком ДТП погиб мужчина

Также травмы получила его пассажир, 26-летняя девушка
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Фото: стоп-кадр видео Сергея Филина.Фото: стоп-кадр видео Сергея Филина.
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29 июня в 02:20 на 178 км трассы М-2 "Крым" произошло ДТП. 29-летний мужчина на автомобиле "Hyundai Solaris", по предварительной информации, выехал на встречную полосу. Уже там столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии. Его пассажир, 26-летняя девушка, с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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