На трассе в Тульской области в жутком ДТП погиб мужчина

29 июня в 02:20 на 178 км трассы М-2 "Крым" произошло ДТП. 29-летний мужчина на автомобиле "Hyundai Solaris", по предварительной информации, выехал на встречную полосу. Уже там столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте аварии. Его пассажир, 26-летняя девушка, с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в больницу.