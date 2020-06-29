Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 29 июня 2020 года составило 3 случая
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 29 июня
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 29 июняФото: Алексей ФОКИН
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За все время в Тульской области скончались 103 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 3 случая.
Скончались жители Щекинского, Заокского районов и Плавска в возрасте 43, 54 и 80 лет. Причина смерти - пневмония. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.
Вместе с тем стало известно о 77 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 24 человека выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU