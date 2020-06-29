2020-06-29T22:38:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 29 июня 2020 года составило 24 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 29 июня 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 29 июня 2020 годаМы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 29 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 29 июня в Тульской области зафиксированы еще 24 случая выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 5 442 человека.

Вместе с тем стало известно 77 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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