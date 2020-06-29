Коронавирус в Тульской области, последние новости на 29 июня 2020: общее число выздоровевших продолжает расти

29 июня стало известно о новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Тульской области. Так, инфекцию «подхватили» еще 77 жителей региона. В число заболевших вошли жители Тулы, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.. Общее число заболевших в регионе достигло 6 613 человек.

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Не смотря на новый прирост заболеваемости, число выздоровевших граждан значительно превышает число заразившихся. 29 июня в Тульской области болезнь смогли победить ещё 24 человека, проживающих в Туле и области.

Карта распространения коронавируса с детализацией по районам

Однако, есть и данные о летальных исходах. Также, по данным от 29 июня, в регионе зафиксировано еще три новых случая смерти с подтверждённым COVID-19. Это жители Щекинского, Заокского районов и Плавска в возрасте 43, 54 и 80 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания. Всего же с подтвержденным коронавирусом в области скончалось 103 человека.