Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 29 июня 2020: диагноз подтвердился у 77 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 29 июня 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 29 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 29 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 77 человек.
Заболели жители Тулы, Алексинского, Щекинского, Белевского, Новомосковского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Киреевского, Узловского, Чернского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 6 613 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU