2020-06-29T12:56:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 29 июня 2020: диагноз подтвердился у 77 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 29 июня 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 29 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 29 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 29 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 77 человек.

Заболели жители Тулы, Алексинского, Щекинского, Белевского, Новомосковского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Киреевского, Узловского, Чернского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 6 613 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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