2020-06-28T12:15:49+03:00
Коронавирус Covid-19

"Коронавирусные" ограничения: когда в Туле откроют спортзалы и торговые центры

В правительстве обсудили снятие ограничений в ряде учреждений
Юлия КУЗНЕЦОВА
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В правительстве обсудили снятие ограничений в ряде учрежденийВ правительстве обсудили снятие ограничений в ряде учреждений
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В Тульской области в скором времени смогут открыться спортзалы и торговые центры. Об этом стало известно после совещания о снятии ограничений в регионе.

Губернатор отметил, что учреждениях культуры и спорта, а также отдельные объекты торговли и досуга смогут начать работу только с учетом всех требований Роспотребнадзора.

Алексей Дюмин поручил в ближайшее время подготовить Указ, где будут предусмотрены все изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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