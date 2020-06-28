"Коронавирусные" ограничения: когда в Туле откроют спортзалы и торговые центры
В правительстве обсудили снятие ограничений в ряде учреждений
В правительстве обсудили снятие ограничений в ряде учреждений
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В Тульской области в скором времени смогут открыться спортзалы и торговые центры. Об этом стало известно после совещания о снятии ограничений в регионе.
Губернатор отметил, что учреждениях культуры и спорта, а также отдельные объекты торговли и досуга смогут начать работу только с учетом всех требований Роспотребнадзора.
Алексей Дюмин поручил в ближайшее время подготовить Указ, где будут предусмотрены все изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU