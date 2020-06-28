2020-06-28T11:40:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество умерших из-за коронавируса на 28 июня 2020 года в Тульской области достигло сотни

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 28 июня 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 28 июня 2020 годаМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 28 июня 2020 года
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По данным оперативного штаба стало известно о новых смертельных случаях с подтверждённым коронавирусом. Так, за минувшие сутки умерли еще три пациента, которые скончались от пневмонии, при этом перебаливая COVID-19. Это жители Щекинского, Ефремовского и Чернского районов в возрасте 39, 65 и 80 лет. У всех пациентов в анамнезе были хронические заболевания.

В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 100 смертей с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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