Количество умерших из-за коронавируса на 28 июня 2020 года в Тульской области достигло сотни

По данным оперативного штаба стало известно о новых смертельных случаях с подтверждённым коронавирусом. Так, за минувшие сутки умерли еще три пациента, которые скончались от пневмонии, при этом перебаливая COVID-19. Это жители Щекинского, Ефремовского и Чернского районов в возрасте 39, 65 и 80 лет. У всех пациентов в анамнезе были хронические заболевания.

В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 100 смертей с подтверждённой коронавирусной инфекцией.