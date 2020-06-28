Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 июня 2020 года составил 46 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 28 июня 2020
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 28 июня 2020
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По данным оперштаба на 28 июня, за минувшие сутки в регионе подтвержден 46 случаев выздоровления от COVID-19. Пациентов выписали после получения повторных отрицательных анализов на коронавирус.
В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 5 418 случаев выздоровления.
Отметим, что с каждым днём число вылечившихся от коронавируса за сутки значительно увеличивается, а заболевших - уменьшается.
ИСТОЧНИК KP.RU