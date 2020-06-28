Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 28 июня 2020 года составил 46 человек

По данным оперштаба на 28 июня, за минувшие сутки в регионе подтвержден 46 случаев выздоровления от COVID-19. Пациентов выписали после получения повторных отрицательных анализов на коронавирус.

В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 5 418 случаев выздоровления.

Отметим, что с каждым днём число вылечившихся от коронавируса за сутки значительно увеличивается, а заболевших - уменьшается.