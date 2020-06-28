2020-06-28T11:23:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 28 июня 2020: диагноз подтвердился у 76 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 28 июня 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 28 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 28 июня 2020 года
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По данным на 28 июня, в Тульской области зафиксировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Инфекцию подхватили жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы и находятся под меднаблюдением.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 6 536 случаев заражения.

Отметим, что с каждым днём число заболевших коронавирусом за сутки с каждым днем значительно уменьшается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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