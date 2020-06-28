2020-06-28T10:45:43+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" уступил "Ростову" на выезде

Игра закончилась со счетом 2:0
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Игра закончилась со счетом 2:0Игра закончилась со счетом 2:0
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Тульские оружейники провели матч на выезде. Соперником туляков стала ростовская команда "Ростов". Игра закончилась поражением красно-желтых, счет 1:2.

Сами арсенальцы итог игры назвали "шоковой терапией". Два мяча в ворота туляки получили еще в начале игры. Отбить один мячт удалось во втором тайме, забил Луценко.

Тренер оружейников Игорь Черевченко наполовину изменил стартовый состав по сравнению с домашней встречей против «Спартака». Так, Лодыгин дебютировал в воротах «Арсенала», а центральный защитник Беляев, игравший до того все 23 матча текущего чемпионата России, оказался в запасе.

Стремясь добавить динамики, Игорь Черевченко вводил в игру одного свежего игрока за другим. Контроль мяча и территориальный перевес были на стороне туляков. Однако реальных моментов создать не удалось. Напротив, «Ростов» был ближе к третьему мячу.

Таким образом, "Арсенал" проиграл четвертый матч подряд. Следующий матч оружейники проведут дома, 1 июля будут принимать "Ахмат".

ИСТОЧНИК KP.RU

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