Тульский экзотариум в Центральном парке открывается для посетителей

Сегодня, 27 июня, тульский экзотариум в ЦПКиО открывает свои двери для посетителей после карантина.

Новая экспозиция «Под пологом тропического леса» будет работать до 20.00.

Все лето зоопарк будет открыт с 10.00 до 20.00, каждый понедельник - санитарный день.

Касса будет работать с 10.00 до 19.00.

В работе зоопарка возможны перерывы на санобработку помещения.

Важно! При посещении экзотариума наличие медицинской маски обязательно.

Посетители должны строго соблюдать следующие правила:

1.В целях безопасности возможно проведение индивидуальных экскурсий (1-2 человека) и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек (обязательна предварительная запись по телефону: (4872) 77-01-18)

2.Обязательно выдерживайте дистанцию не менее полутора метров между Вами и другими людьми.

3.Обрабатывайте руки антисептиками, или тщательно мойте их с мылом как можно чаще. Антисептиком можно воспользоваться у стойки контролёра при входе в здание.

4.Тщательно вытирайте ноги о дезинфицирующий коврик при входе в здание.

5. Старайтесь не касаться лица руками.

6. Отнеситесь с пониманием к измерению температуры работниками Экзотариума с помощью бесконтактного термометра.

7. Старайтесь не прикасаться руками к различным поверхностям, особенно к стёклам.