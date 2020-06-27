Руководители Тулы поздравили выпускников с последним звонком

Глава Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев поздравляют юных туляков с окончанием школы.

«Дорогие выпускники! Сердечно поздравляем вас с окончанием школы!

Сегодня для вас, ваших учителей и родителей – волнительный момент. Вы завершаете этап школьной жизни и вступаете на дорогу самостоятельных шагов, взвешенных решений, взрослых поступков. Смело идите вперед навстречу своей мечте и верьте в себя! Убеждены, образование, полученное на уроках, – потенциал, который пригодится в будущем. Не забывайте постоянно пополнять запас знаний, стремитесь к самосовершенствованию и развитию. Это поможет вам стать грамотными, востребованными специалистами. Важно, чтобы дело, которое вы выберете, стало не просто профессией, а призванием.

Тула предоставляет колоссальные возможности для продолжения обучения и всестороннего становления личности, профессионального роста и активностей. Главное – верьте в себя, будьте оптимистами и принимайте вызовы времени как новые возможности. Вы уже продемонстрировали умение владеть современными технологиями в период дистанционного обучения. Это новшество закалило вас духом и научило с достоинством преодолевать трудности. Вы получили навыки, которые обязательно пригодятся вам в будущем, поскольку цифровизация активно внедряется во все сферы жизнедеятельности.

Коррективы внесены и в проведение традиционных выпускных балов. Тем не менее, современные коммуникационные платформы позволяют онлайн поздравить другу друга, услышать добрые пожелания и напутствия, поблагодарить педагогов и родителей.

Оставайтесь счастливыми, удачливыми, активными и креативными! Мы гордимся вами, каждый из вас – наша надежда! Будьте полезны своей семье, своему городу, своей стране!» - говорится в поздравлении.

Напомним, городской бал выпускников в Туле будет проходить в режиме онлайн.