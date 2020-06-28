Коронавирус в Тульской области, последние новости на 28 июня 2020: число выздоровевших превышет число заболевших

По данным от 28 июня стало известно о новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Тульской области. Так, инфекцию «подхватили» еще 78 жителей региона. В число заболевших вошли жители Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Общее число заболевших в регионе достигло 6 460 человек.

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Не смотря на новый прирост заболеваемости, число выздоровевших граждан значительно превышает число заразившихся. 27 июня в Тульской области болезнь смогли победить ещё 121 человек, проживающих в Туле и области.

Карта распространения коронавируса с детализацией по районам

Однако, есть и данные о летальных исходах. Также, по данным от 27 июня, в регионе зафиксировано еще четыре новых случая смерти с подтверждённым COVID-19. Это жители Тулы, Богородицка и Ефремова в возрасте от 61 года до 84 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания. Всего же с подтвержденным коронавирусом в области скончалось 97 человек.