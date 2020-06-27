2020-06-27T12:25:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 27 июня 2020 года составило четыре случая

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 27 июня 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 27 июня 2020 годаМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 27 июня 2020 года
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По данным оперативного штаба стало известно о новых смертельных случаях с подтверждённым коронавирусом. Так, за минувшие сутки умерли четыре пациента, которые скончались от пневмонии, при этом перебаливая COVID-19. Это жители Тулы, Богородицка и Ефремова в возрасте от 61 года до 84 лет. У всех пациентов в анамнезе были хронические заболевания.

В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 97 смертей с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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