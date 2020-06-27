Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 27 июня 2020 года составило четыре случая
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 27 июня 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 27 июня 2020 года
Изменить размер текста:
По данным оперативного штаба стало известно о новых смертельных случаях с подтверждённым коронавирусом. Так, за минувшие сутки умерли четыре пациента, которые скончались от пневмонии, при этом перебаливая COVID-19. Это жители Тулы, Богородицка и Ефремова в возрасте от 61 года до 84 лет. У всех пациентов в анамнезе были хронические заболевания.
В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 97 смертей с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU