Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 27 июня 2020 года составило четыре случая

По данным оперативного штаба стало известно о новых смертельных случаях с подтверждённым коронавирусом. Так, за минувшие сутки умерли четыре пациента, которые скончались от пневмонии, при этом перебаливая COVID-19. Это жители Тулы, Богородицка и Ефремова в возрасте от 61 года до 84 лет. У всех пациентов в анамнезе были хронические заболевания.

В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 97 смертей с подтверждённой коронавирусной инфекцией.