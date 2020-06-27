2020-06-27T11:39:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 27 июня 2020: диагноз подтвердился у 78 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июня 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июня 2020 года
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По данным на 27 июня, в Тульской области зафиксировано 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Инфекцию подхватили жители Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы и находятся под меднаблюдением.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 6 460 случаев заражения.

Отметим, что с каждым днём число заболевших коронавирусом за сутки с каждым днем значительно уменьшается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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