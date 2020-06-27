Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 27 июня 2020 года составил 121 человек

По данным оперштаба на 27 июня, за минувшие сутки в регионе подтвержден 121 случай выздоровления от COVID-19. Пациенты были выписаны после прихода повторных отрицательных анализов на коронавирус.

В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 5 372 случая выздоровления.

Отметим, что с каждым днём число вылечившихся от коронавируса за сутки значительно увеличивается, а заболевших - уменьшается.