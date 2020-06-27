Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 27 июня 2020 года составил 121 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июня 2020
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июня 2020
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По данным оперштаба на 27 июня, за минувшие сутки в регионе подтвержден 121 случай выздоровления от COVID-19. Пациенты были выписаны после прихода повторных отрицательных анализов на коронавирус.
В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 5 372 случая выздоровления.
Отметим, что с каждым днём число вылечившихся от коронавируса за сутки значительно увеличивается, а заболевших - уменьшается.
ИСТОЧНИК KP.RU