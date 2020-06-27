2020-06-26T17:27:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 27 июня 2020: число выздоровевших превышет число заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июня 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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На сегодняшний день, по данным от 26 июня стало известно о новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Тульской области. Так, инфекцию «подхватили» еще 80 жителей региона. В число заболевших вошли жители Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Общее число заболевших в регионе достигло 6 382 человек.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июня 2020 года Фото: материалы пресс-служб

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июня 2020 годаФото: материалы пресс-служб

Однако, не смотря на новый прирост заболеваемости, число выздоровевших граждан значительно превышает число заразившихся. Так, от 26 июня в Тульской области болезнь смогли победить ещё 159 человек, проживающих в Туле и области.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июня 2020 года Фото: материалы пресс-служб

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 27 июня 2020 годаФото: материалы пресс-служб

Однако, есть и данные о летальных исходах. Также, по данным от 26 июня, в регионе зафиксировано еще три новых случая смерти с подтверждённым COVID-19. В число умерших вошли жители Ефремова, Новомосковска и Киреевского района в возрасте 60 лет, 81 года и 92 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания. Всего же с подтвержденным коронавирусом в области скончалось 93 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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