В тульском «Арсенале» не делают селфи и не раздают автографы из-за коронавируса

20 июня тульский «Арсенал» сыграл свой первый домашний матч после трехмесячного перерыва из-за коронавируса. Однако, жизнь клуба с выходом в рабочий режим в нынешней обстановке поменялась.

Так футбольный клуб вынужден работать в строгих ограничениях, чтобы не заразить всю команду коронавирусной инфекцией и не допустить её распространения среди зрителей. В связи с этим заполняемость трибун уменьшилась до 10%, нахождение на территории стадиона стала возможно только в СИЗ, а фотосессии, селфи и автографы для болельщиков сошли на нет.

В тульском «Арсенале» не делают селфи и не раздают автографы из-за коронавирусаФото: материалы пресс-служб

Также, вся команда регулярно сдаёт тесты на коронавирус, на антитела к COVID-19 и мазки из зева каждый раз за 48 часов до матча. Результат анализов приходит в тот же день. Помимо этого, все футболисты и сотрудники «Арсенала» проходят через дезинфицирующий тоннель, который дезинфицирует одежду и тело раствором антисептика.