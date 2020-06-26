Африканский брачный аферист выманил у тулячки более 1 млн рублей

46-летняя тулячка искала половинку на сайте знакомств, но повстречала брачного афериста. Гражданин одной из африканских стран представился даме иностранным военным, который выполняет международную миссию в Афганистане.

Целый месяц пара общалась в мессенджере на английском языке через онлайн-переводчик. Мужчина сообщил, что скоро собирается демобилизоваться, и за время службы у него накопилась крупная сумма денег в иностранной валюте. Он предложил женщине помочь ему переслать деньги в Россию.

Позже по электронной почте с зарубежного домена женщине поступили инструкции, как она должна получить деньги. Для этого якобы было необходимо финансово отблагодарить людей, которые не будут досматривать дипломатическую почту с деньгами.

Доверчивость женщине стоила 1 млн 170 тысяч рублей. Именно такую сумму она перечислила в 3 платежа. После этого жених пропал. А тулячка поняла, что стала жертвой брачной аферы и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области задержали мошенника в Москве. Как выяснилось, он не служил, а при знакомстве с потерпевшей использовал чужую фотографию.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".