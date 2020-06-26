2020-06-26T16:32:47+03:00
Происшествия

Африканский брачный аферист выманил у тулячки более 1 млн рублей

Несостоявшаяся история любви закончилась уголовным делом
Поделиться:
Тульские полицейские разоблачили африканского брачного афериста. Фото: Пресс-центр МВД РоссииТульские полицейские разоблачили африканского брачного афериста. Фото: Пресс-центр МВД России
Изменить размер текста:

46-летняя тулячка искала половинку на сайте знакомств, но повстречала брачного афериста. Гражданин одной из африканских стран представился даме иностранным военным, который выполняет международную миссию в Афганистане.

Целый месяц пара общалась в мессенджере на английском языке через онлайн-переводчик. Мужчина сообщил, что скоро собирается демобилизоваться, и за время службы у него накопилась крупная сумма денег в иностранной валюте. Он предложил женщине помочь ему переслать деньги в Россию.

Позже по электронной почте с зарубежного домена женщине поступили инструкции, как она должна получить деньги. Для этого якобы было необходимо финансово отблагодарить людей, которые не будут досматривать дипломатическую почту с деньгами.

Доверчивость женщине стоила 1 млн 170 тысяч рублей. Именно такую сумму она перечислила в 3 платежа. После этого жених пропал. А тулячка поняла, что стала жертвой брачной аферы и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области задержали мошенника в Москве. Как выяснилось, он не служил, а при знакомстве с потерпевшей использовал чужую фотографию.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тульские торговые центры могут открыться уже через неделю
В Туле на два дня перекроют движение по улице Демонстрации
Из тульского магазина изъяли свыше 500 кг подозрительной рыбы и морепродуктов
В Туле осудили владельца подпольного игрового клуба
«Ростелеком» в Туле запустил в продажу умную колонку
В Тульской области установили 20 новых камер фотовидеофиксации нарушений
В продуктовом магазине Тульской области не собюлюдали меры по борьбе с коронавирусом
В Пролетарском округе Тулы разлился мазут
Погода в Туле 26 июня: переменная облачность и +24 градуса
Свыше десятка домов в тульском Заречье останутся без холодной воды
В Туле осудят ленивого армейца за неоднократные побеги из воинской части и угон машины
В Тульской области больных туберкулезом принудительно госпитализируют
Тульский автосервис попался на коронавирусных нарушениях
Мастер-классы, конкурсы, юмористическое шоу и розыгрыш призов ждет туляков в День молодёжи
Тульские следователи вручили ветеранам подарки в честь 75-летия Парада Победы
В Туле продолжают ремонтировать плохие дороги
В Туле на ул. Галкина и Демидовской латают ямы