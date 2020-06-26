27 июня в Туле откроется молодежное пространство «Газон»

27 июня откроется молодежное пространство «Газон». В этот день заготовлена насыщенная культурная программа, выступление артистов и почетных гостей. Сердцем проекта и основной съемочной площадкой станет МЦ «Родина». Именно отсюда будет происходить прямое включение в День молодежи.

Молодежное пространство будет работать до 29 августа. Туляков ждут мастер-классы, лекции, тренинги, игры, тренировки, кинопоказы, выступления и виртуальные экскурсии для молодежи. Все то, что было и в предыдущие года.

- Мы приложили с командой все усилия, чтобы проект состоялся, несмотря на ограничительные меры, которые действуют в нашем регионе. В этом году «Газон» будет немного иным. Мы стартуем в новом формате. Это онлайн-мероприятия. Для того чтобы аккумулировать все мероприятия, которые будут проходить на «Газоне» в течение 2 месяцев, мы подготовили для участников две площадки — информационный сайт и мобильное приложение, которое фактически дублирует сайт, - говорит Екатерина Чуракова, заместитель начальника управления-начальник отдела по молодежной политике управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации Тулы.

Отличие этого года помимо онлайн-составляющей работа проекта 24 на 7. Ранее мероприятия были доступны 5 дней в неделю.

С понедельника по пятницу будут работать блоки:

- игротека (веб-квесты по онлайн-картам, «Лото», «Что? Где? Когда?», «Квиз, плиз» в рамках онлайн-трансляций на YouTube, «Шпион» в диалоге в Zoom),

- спорт (три онлайн-тренировки в неделю, аудио-подкаст «ЗОЖ_чат», челленджи и марафоны),

- неформальное образование/мастер-классы (вебинары в Zoom от сообщества «Тренеры будущего», языковые занятия, м-к по рисованию, флористике, росписи одежды, прическам и т.д.),

- экскурсии («Старая Тула», «ВПК «Рубеж обороны», «Тульский некрополь», «Южный форпост Руси»),

- концертная служба (вечеринки, открытый микрофон, танцевальные баттлы, выступления кавер-групп и интервью с тульскими артистами в режиме онлайн).

По субботам участники будут отправляться в виртуальные походы. Воскресенье станет кино-днем.

- Несмотря на то, что мы работаем онлайн, будем максимально стараться выходить в люди общаться вживую. В ближайшее время — во время спортивных тренировок. Мы будем приглашать ребят в разрешенных количествах с соблюдением всех требований безопасности на запись онлайн-тренировок. А в дальнейшем и на другие активности на свежем воздухе, - рассказывает Александра Владимирова, куратор молодежного пространства «Газон».

Останутся и традиционные концертные программы, а также творческие вечеринки. Пока они будут также проходить на виртуальных площадках.

- Вечеринки будут. Мы добавили новые. Например, барбекю-вечеринку. Она состоится в августе. Это будет одна из сложных вечеринок. Мы будем стараться приглашать хотя бы 10 человек в офлайн-формат, чтобы люди могли следить за происходящим. Все остальное будем транслировать в прямом эфире. Уникальность этой вечеринки в том, что мы привлекаем туда самых молодых поваров Тулы, а не профессиональных шеф-поваров. Конечно, будет и концертная программа. Я думаю, что это будет интересный вечер. Ближайшая вечеринка, которая состоится в пятницу в МЦ «Родина», получила название «Love is». Мы поговорим о любви, расскажем о всех талантах, которые есть в наших сердцах — вокал, танцы. Будет и немного лайфхаков, - заключает Мария Дронова, руководитель концертной службы молодежного пространства «Газон».

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