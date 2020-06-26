2020-06-26T16:08:12+03:00
Общество

Ставим рекорды с Ростсельмаш… и получаем кроссовер

Машина лишней не бывает. А уж кроссовер, да еще имеющий репутацию «вездепроходимого» — это как раз то, что нужно для разъездов по полям и весям
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Ростсельмаш объявил о старте программы «Ставим рекорды вместе!»Ростсельмаш объявил о старте программы «Ставим рекорды вместе!»
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Речь идет о LADA 4x4 Urban 3D. Легенда в новом обличье: все та же короткая база и простая конструкция, но современный стильный экстерьер и интерьер, и достойный уровень комфорта. Неплохо бы иметь такую в хозяйстве, согласны?

Ростсельмаш предлагает побороться за звание лидера в нескольких номинациях

Ростсельмаш предлагает побороться за звание лидера в нескольких номинациях

14 апреля 2020 г. Ростсельмаш объявил о старте программы «Ставим рекорды вместе!» с потрясающим вознаграждением: 30 единиц новеньких LADA 4x4 Urban 3D 2020 г. выпуска. И вы тоже можете получить такую машину.

Подать заявку на участие можно по 30 ноября 2020 г.

Подать заявку на участие можно по 30 ноября 2020 г.

Кто участвует

Принять участие может любое хозяйство, включая КФХ и ИП, эксплуатирующее следующие машины производства Ростсельмаш:

тракторы серии RSM 2000 — модификации RSM 2375 | 2400,

зерноуборочные комбайны серии ACROS — ACROS 550 | 585 | 595 Plus,

зерноуборочные комбайны серии TORUM — TORUM 750 | 785,

зерноуборочный комбайн RSM 161,

кормоуборочные комбайны серии RSM F.

Принять участие может любое хозяйство

Принять участие может любое хозяйство

В чем соревнуемся

Ростсельмаш предлагает побороться за звание лидера в нескольких номинациях. Причем подать показания можно в любой или во всех сразу:

зерноуборочные комбайны

намолот;

кормоуборочные комбайны

количество заготовленной кормовой массы;

тракторы — культивация, посев, дискование, вспашка, глубокорыхление производительность топливная экономичность.

Нет, вы не опоздали! Подать заявку на участие можно по 30 ноября 2020 г. Обработка результатов и награждение рекордсменов состоится после 15 декабря 2020 г.

Обработка результатов и награждение рекордсменов состоится после 15 декабря 2020 г.

Обработка результатов и награждение рекордсменов состоится после 15 декабря 2020 г.

Что нужно сделать

1. Зарегистрироваться через представителя дилерского центра Ростсельмаш в любое время до окончания программы и выбрать номинацию.

2. Работать и зафиксировать показатели в форме сбора данных. 3. Завизировать форму сбора данных в региональном МСХ или УСХ.

4. Передать заполненную форму сбора данных представителю дилерского центра Ростсельмаш не позднее 30.11.2020 г.

И… приятный сюрприз: все участники получат от компании Ростсельмаш гарантированное вознаграждение — «Набор механизатора».

Подробности можно узнать у менеджеров ООО ТЦ «Агрит», официального дилера Ростсельмаш или по тел.: +7 (4872) 70-20-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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