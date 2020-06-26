Коронавирус в Тульской области, последние новости на 26 июня 2020: выздоровевших больше, чем заболевших
За последние сутки в Тульской области количество заболевших уступило числу выздоровевших. 26 июня стало известно о 80 новых случаях заболевания.
Статистика
COVID-19 подтвердился у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Общее число заболевших в регионе достигло 6 382 человек.
Карта распространения коронавируса
Среди выздоровевших - 159 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области.
Вместе с тем всего умерли 93 человека. Печальную статистку поплнили жители Ефремова, Новомосковска и Киреевского района в возрасте 60 лет, 81 года и 92 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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