2020-06-26T16:08:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 26 июня 2020: выздоровевших больше, чем заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 26 июня 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 26 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 26 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За последние сутки в Тульской области количество заболевших уступило числу выздоровевших. 26 июня стало известно о 80 новых случаях заболевания.

Статистика

Статистика

COVID-19 подтвердился у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Общее число заболевших в регионе достигло 6 382 человек.

Карта распространения коронавируса

Карта распространения коронавируса

Среди выздоровевших - 159 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области.

Вместе с тем всего умерли 93 человека. Печальную статистку поплнили жители Ефремова, Новомосковска и Киреевского района в возрасте 60 лет, 81 года и 92 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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