В первый день общероссийского голосования проголосовало 10,6% туляков

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов озвучил журналистам итоги первого дня голосования на территории региона.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел ВеселовФото: материалы пресс-служб

- По данным на 25 июня, число избирателей, зарегистрированных на территории Тульской области, составило 1 166 900. В первый день общероссийского голосования 123 482 из них приняли участие в голосовании. Явка в целом по области составила 10,6%, – сказал председатель облизбиркома.

На сегодня аккредитацию в избиркоме Тульской области получили 115 представителей СМИ.Фото: материалы пресс-служб

Все бюллетени по итогам первого дня голосования после 20.00 были запечатаны в сейф-пакеты. Вскроют их только 1 июля после 20.00 при подсчете голосов. Вместе с тем продолжают поступать обращения граждан, изъявивших желание проголосовать вне помещения для голосования, по данным на утро 26 июня – 108 730 обращений.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию или по телефону «горячей линии» 8-800-700-71-22 до 17.00 1 июля.

В формате видеоконференцсвязи одна из мобильных групп вышла на связь из ТИК Узловского района.Фото: материалы пресс-служб

Павел Веселов отметил, что ни от участников голосования, ни от наблюдателей не поступало жалоб по процедуре проведения голосования. На участках для голосования работали 2149 наблюдателей. Кроме того, на сегодняшний день аккредитацию в избиркоме Тульской области получили 115 представителей СМИ.

Руководитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин в ходе брифинга сообщил, что мобильными группами, работающими на территории региона, по итогам 25 июня не выявлено нарушений.

Руководитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей БелобрагинФото: материалы пресс-служб

- За последние сутки сообщений о нарушениях на участках тульского региона не поступало. Ход голосования, соблюдение санитарных норм – все соответствует Порядку проведения и рекомендациям Роспотребнадзора,- отметил Андрей Белобрагин.

В формате видеоконференцсвязи одна из мобильных групп вышла на связь из ТИК Узловского района.

Как голосуют инвалиды по зрению?

Избирательная комиссия Тульской области совместно с подразделением РБИК «Тульская областная специальная библиотека для слепых» (ТОСБС) помогли тулячке - инвалиду по зрению принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ.

– Традиционно в регионе организуются специализированные избирательные участки для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья, - подчеркнул председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. - Но инвалиды живут не только на этих территориях. Мы пошли навстречу таким тулякам. В частности, инвалид по зрению, которая обратилась к нам за помощью, желая проголосовать на своем участке на ул. Кауля, - единственная на данном участке для голосования с такой проблемой. Специально для нее совместно с библиотекой для слепых мы изготовили бюллетень, где вся информация озвучена, и с помощью специального маркера-диктофона женщина смогла услышать все, что написано в бюллетене. Аналогичные устройства позволят слабовидящим голосовать без посторонней помощи и на других участках.

Елена Моисеева - инвалид по зрению голосует по специальной технологии.Фото: материалы пресс-служб

- Для инвалида по зрению такой способ организации голосования удобен и комфортен, - рассказала Елена Моисеева после прохождения процедуры голосования. - С тактильным шрифтом я недостаточно хорошо знакома, поскольку инвалидом по зрению стала уже во взрослом возрасте, и азбуку Брайля специально не изучала. В голосованиях, выборах я принимала участие и прежде, но для этого приходилось задействовать кого-то из родственников, чтобы они могли прочитать для меня информацию бюллетеня вслух. А при проведении голосования в такой форме я вполне могу справиться без посторонней помощи. Причем голосование по спецтехнологии было организовано для меня на моем привычном участке по месту прикрепления.