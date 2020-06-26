2020-06-26T16:08:12+03:00
Общество

В Туле для 11-классников пройдёт онлайн-бал выпускников

Мероприятие пройдет 29 июня на Youtube-канале
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле для 11-классников пройдёт бал выпускников - онлайнВ Туле для 11-классников пройдёт бал выпускников - онлайнФото: Алексей ФОКИН
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29 июня для тульских 11-классников состоится выпускной бал. Однако, в этом году он пройдёт в режиме онлайн под девизом: «Выпускной бал. Тула – 2020. Онлайн». Трансляция мероприятия будет проходить на Youtube-канале.

Выпускники примут поздравления от руководителей образовательных организаций, педагогов города и школьных друзей. Также, каждого участника ждут сюрпризы, флешмобы, видеоакции, музыкальные подарки от творческих коллективов города Тулы.

Во время онлайн-программы выпускники 2020 года увидят еще лучшие видеофрагменты выпускных балов прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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