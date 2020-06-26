2020-06-26T16:08:12+03:00
Общество

Тульский "Газон" откроется 27 июня в режиме онлайн

До снятия ограничительных мер многие проекты пройдут на электронных площадках
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульский "Газон" откроется 27 июня в режиме онлайнТульский "Газон" откроется 27 июня в режиме онлайнФото: Мария ВЛАСОВА
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Третий год подряд работает открытый проект «Газон», который полюбился почти всем тулякам. В этом году официальное открытие проекта состоится в День молодёжи - 27 июня. В этот день будет прямое включение из МЦ «Родина». Организаторы обещают тулякам насыщенную программу, где будут выступать тульские артисты.

В этом году «Газон» удивит жителей города своей непревращаемой работой. Так, проект будет функционировать 24 часа 7 дней в неделю. Ранее он работал всего лишь 5 дней в неделю. Также, в связи с переходом в онлайн-режим, некоторые проекты поменяли формат. Вместо «Тульского микрофона» - «Поем вместе» на платформе ZOOM. Исполнители будут предварительно отправлять заявки на участие. Тульский «Газон» предлагает следующие активности: игротека, спорт, мастер-классы, экскурсии, концерты, виртуальные экскурсии, кино-дни. По мере снятия ограничительных мер будут приглашать молодёжь на офлайн мероприятия при условии соблюдении всех правил.

Работать пространство будет до 29 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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