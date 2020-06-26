Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 26 июня 2020 года составило три случая

По данным оперативного штаба стало известно о трёх новых смертельных случаях с подтверждённым коронавирусом. Так, за минувшие сутки стало известно о ещё трёх пациентах, которые скончались от пневмонии, при этом перебаливая COVID-19. Не смогли с болезнью справится жители Ефремова, Новомосковска и Киреевского района в возрасте 60 лет, 81 года и 92 лет. У всех пациентов в анамнезе есть хронические заболевания.

В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 93 смерти с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Отметим, что с каждым днём число вылечившихся от коронавируса значительно увеличивается, но при этом число умерших постоянно держится «на плаву» в количестве до десяти человек.