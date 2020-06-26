2020-06-26T11:35:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июня 2020 года составило 159 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 26 июня 2020
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июня 2020 года составило 159 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июня 2020 года составило 159 человекФото: Алексей ФОКИН
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По данным оперштаба на 26 июня, за минувшие сутки в регионе подтверждено 159 случаев выздоровления от COVID-19. Пациенты были выписаны после прихода повторных отрицательных анализов на коронавирус.

В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 5251 случая выздоровления.

Отметим, что с каждым днём число вылечившихся от коронавируса за сутки значительно увеличивается, а заболевших - уменьшается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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