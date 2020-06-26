Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 июня 2020 года составило 159 человек

По данным оперштаба на 26 июня, за минувшие сутки в регионе подтверждено 159 случаев выздоровления от COVID-19. Пациенты были выписаны после прихода повторных отрицательных анализов на коронавирус.

В общей сложности, с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 5251 случая выздоровления.

Отметим, что с каждым днём число вылечившихся от коронавируса за сутки значительно увеличивается, а заболевших - уменьшается.