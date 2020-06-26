2020-06-26T11:11:58+03:00
Общество

Глава Тулы Ольга Слюсарева приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

В пятницу, 26 июня, Глава города Тулы Ольга Слюсарева приняла участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
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Мэр Тулы приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.Мэр Тулы приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.Фото: материалы пресс-служб
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Мэр проголосовала на избирательном участке № 1535 в селе Архангельское.

Ольга Слюсарева проголосовала на избирательном участке № 1535 в селе Архангельское. Фото: материалы пресс-служб

Ольга Слюсарева проголосовала на избирательном участке № 1535 в селе Архангельское.Фото: материалы пресс-служб

– Конституция – это основа нашей жизни, живой документ, который определяет главные приоритеты нашей страны, и для меня это очень важно. Поправки, которые внесены в Основной закон, принимаются на десятилетия, по нему будут жить мои дети, внуки, правнуки. Изменения касаются всех аспектов нашей жизни: от образования, медицины, зарплат, пенсий до суверенитета страны и государственного единства, – подчеркнула Ольга Слюсарева. – Уверена, туляки придут на участки и выразят свою гражданскую позицию. Все возможности для волеизъявления предоставлены. Предприняты все меры безопасности. Участки обеспечены средствами индивидуальной защиты и всем необходимым.

Ольга Слюсарева также приняла участие в викторине «Наша Конституция».

Ольга Слюсарева приняла участие в викторине «Наша Конституция». Фото: материалы пресс-служб

Ольга Слюсарева приняла участие в викторине «Наша Конституция».Фото: материалы пресс-служб

Напомним, туляки могут прийти на избирательные участки и проголосовать с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00 часов. Также проголосовать можно и на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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