Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 26 июня 2020: диагноз подтвердился у 80 человек

По данным на 26 июня, в Тульской области зафиксировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Так инфекцию подхватили жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы и находятся под меднаблюдением.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 6382 случая заражения.

Отметим, что с каждым днём число заболевших коронавирусом за сутки с каждым днем значительно уменьшается.