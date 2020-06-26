2020-06-26T11:06:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 26 июня 2020: диагноз подтвердился у 80 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 26 июня 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 26 июня 2020: диагноз подтвердился у 80 человекНовые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 26 июня 2020: диагноз подтвердился у 80 человекФото: Алексей ФОКИН
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По данным на 26 июня, в Тульской области зафиксировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Так инфекцию подхватили жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы и находятся под меднаблюдением.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено 6382 случая заражения.

Отметим, что с каждым днём число заболевших коронавирусом за сутки с каждым днем значительно уменьшается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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