Голосование по поправкам в Конституцию: старт дан!

- Сегодня на территории Тульской области открылись все 1093 участка для голосования. Задействовано более 11 тысяч членов избирательных комиссий всех уровней. С 25 июня по 1 июля избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00, - сообщил, открывая брифинг, председатель региональной избирательной комиссии Павел Веселов.

Председатель региональной избирательной комиссии Павел ВеселовФото: материалы пресс-служб

Проголосовать тулякам можно не только на участке, но и на дому. Возможностью сделать свой выбор вне помещения для голосования может воспользоваться любой желающий. На сегодня поступило 87 108 обращений от туляков, которые пригласили членов комиссии с переносной урной на дом, 1 494 таких заявок были сделан через портал Госуслуги.

Возможность проголосовать на дому будет длиться всю текущую неделю – до 1 июля. Если гражданин хочет отдать свой голос вышеуказанным способом, то он может до 17.00 1 июля обратиться в свою участковую избирательную комиссию или на телефон «горячей линии»: 8-800-700-71-22. - Подчеркну, что в Тульской области в соответствии с Указом Губернатора сохраняется обязательный режим самоизоляции для граждан в возрасте до 65+. Но это не помешает им реализовать свое право на участие в общероссийском голосовании: необходимо лишь обратиться в свою участковую избирательную комиссию или на телефон «горячей линии»: 8-800-700-71-22, - отметил Павел Веселов.

Система «Мобильный избиратель»

- 39 696 жителей нашего региона воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», который дает им возможность проголосовать по месту их нахождения. К этой категории относятся граждане, которые в дни голосования будут находиться не по месту регистрации – как в пределах Тульской области, так и за ее пределами: например, дачники, те, кто уехал в отпуск или командировку. Напомню, что соответствующие заявления можно было подать до 21 июня, - рассказал председатель региональной избирательной комиссии.

По принципу открытости

Для соблюдения принципов открытости и прозрачности голосования избирательная комиссия Тульской области приняла решение об использовании систем видеонаблюдения при проведении данного всенародного волеизъявления. Средства видеонаблюдения будут вести запись с 25 июня по 1 июля во всех 29 территориальных избирательных комиссиях и на 171 участке для голосования в Туле и Ленинском районе.

Кстати, видеокамеры установлены так, чтобы никоим образом не нарушать тайну плебисцита: в обзор попадают непосредственно урны для голосования и место работы со списками избирателей и выдачи бюллетеней, и где также будет проводиться итоговый подсчет голосов.

Одной из важнейших задач в период проведения общероссийского голосования остается сохранность бюллетеней и неприкосновенность волеизъявления в течение всех семи дней голосования. Для этого избирательными комиссиями будут применяться специальные сейф-пакеты, в которые после каждого дня голосования в присутствие наблюдателей будут помещаться бюллетени. Далее сейф-пакеты опечатываются специальными печатями, к каждому пакету прилагается акт, в котором фиксируется число проголосовавших. Вскрытие пакетов с бюллетенями будет осуществляться в день голосования при подсчете голосов.

Информация о явке – ежедневно

- Избирательная комиссия Тульской области будет ежедневно получать информацию о явке участников всенародного волеизъявления – после закрытия участков для голосования в 22.00, и на следующее утро опубликовывать эти данные, – подытожил Павел Веселов.

Для безопасности

О том, какие меры предпринимаются для санитарно-эпидемиологической безопасности участников голосования, на брифинге рассказал руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области Александр Ломовцев:

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр ЛомовцевФото: материалы пресс-служб

- Роспотребнадзором совместно с ЦИК РФ разработаны рекомендации, в соответствии с которыми все без исключения участки для голосования укомплектованы разметкой для соблюдения социальной дистанции, дезинфицирующими ковриками, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами, индивидуальными авторучками, и, конечно, масками и перчатками. Кроме того, для членов избирательных комиссий предусмотрены защитные экраны для лица, а также одноразовые халаты – для выезда к гражданам, которые голосуют на дому.

Средств защиты и дезинфекции достаточно, участники голосования и сотрудники участковых комиссий обеспечены всем необходимым.

Нынешнее голосование проходит в особых условиях, приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности граждан. Риски заражения снижаются и за счет того, что голосование длится несколько дней. Голосующие могут выбрать удобный день и время.

Про наблюдателей

Галина Фомина, председатель Общественной палаты Тульской области:

Галина Фомина, председатель Общественной палаты Тульской областиФото: материалы пресс-служб

- Сегодня более 8 тысяч наблюдателей начали работу на избирательных участках в Тульской области. Масштабное наблюдение гарантирует соблюдение норм и правил порядка голосования на избирательных участках. С 25 июня на базе Общественной палаты области открылся Центр общественного мониторинга и контроля. До восьми часов вечера для всех желающих открыт телефон «горячей линии», его номера: 8-910-168-20-55, (4872) 24-51-29. Жители Тульской области смогут получить справочную информацию о порядке голосования, узнать контакты избирательных участков, сообщить о любых нестандартных ситуациях и нарушениях. В день выборов Центр общественного мониторинга и контроля послужит площадкой для диалога, обсуждения и анализа всех происходящих событий с участием общественности и представителей политических партий.

Андрей Белобрагин, руководитель ассоциации «НОМ» (Независимый общественный мониторинг) в Тульской области:

Андрей Белобрагин, руководитель ассоциации «НОМ» в Тульской областиФото: материалы пресс-служб

- На участках для голосования работают мобильные группы. Они оценивают, как участники голосования, члены комиссий, наблюдатели и иные лица, привлеченные к выполнению обязанностей по обеспечению деятельности избирательных комиссий, обеспечены средствами индивидуальной защиты, проведена ли дезинфекция мест голосования, оформление бюллетеней и другое. Фиксируют нарушения с помощью фото или видео. Мониторинг продолжится до 20:00 1 июля. На данный момент в Туле работают 2 мобильные группы, всего их будет 14.

О нарушениях, если таковые будут иметь место, сотрудники мобильных групп сначала сообщают председателю УИК, затем информация передается в Центр общественного мониторинга и контроля. Мы будем сообщать о любом нарушении федеральному координатору ассоциации. Информацию о ходе общественного голосования можно посмотреть на специальной карте, которая размещена на нашем официальном сайте: nom24.ru.