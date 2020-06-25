Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 25 июня 2020 года составило 2 случая
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 25 июня
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 25 июняФото: Алексей ФОКИН
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За все время в Тульской области скончались 90 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 2 случая.
Скончались жители Тулы и Донского в возрасте 50 лет и 91 года. Причина смерти - пневмония.
Вместе с тем стало известно о 82 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 81 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU