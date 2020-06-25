Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 25 июня 2020 года составило 81 человек

По состоянию на 25 июня в Тульской области зафиксированы еще 81 случай выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 5 092 человека.

Вместе с тем стало известно 82 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.