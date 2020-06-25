2020-06-25T11:18:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 25 июня 2020 года составило 81 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 25 июня 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 25 июня 2020 годаМы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 25 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 25 июня в Тульской области зафиксированы еще 81 случай выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 5 092 человека.

Вместе с тем стало известно 82 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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