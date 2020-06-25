Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 25 июня 2020: диагноз подтвердился у 82 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 25 июня 2020 года
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 25 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
По состоянию на 25 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 82 человек.
Заболели жители Тулы, Донского, Щекинского, Новомосковского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Плавского, Суворовского, Узловского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 6 302 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU