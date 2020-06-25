2020-06-25T10:26:39+03:00
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На выставке в Музейном квартале в Туле представят меч-ровесник Куликовской битвы

Уникальная находка оказалась в руках ученых музея-заповедника 2 года назад
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На выставке в Музейном квартале в Туле представят меч-ровесник Куликовской битвыНа выставке в Музейном квартале в Туле представят меч-ровесник Куликовской битвыФото: материалы пресс-служб
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На выставке, посвященной Дмитрию Донскому, в Музейном квартале в Туле представят меч-ровесник Куликовской битвы.

Уникальная находка оказалась в руках ученых музея-заповедника «Куликово поле» 2 года назад. Он был найден в Щекинском районе. Предполагается, что меч относится к европейскому производству.

На нем обнаружены остатки трех клейм. Мастер той эпохи выполнил всечку. Меч значительно изъеден коррозией. Специалисты пытаются остановить химическую реакцию, которая все еще может повредить оружие. Для экспоната потребуется индивидуальная витрина с особым режимом хранения.

Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле"

Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле"

Меч весит 1 232 грамма, его размеры – 101,5 см. Несмотря на свое состояние, он отлично сбалансирован, в том числе и за счет многогранного навершия рукояти.

Реставрационный центр государственного музея-заповедника «Куликово поле» находится по ул. Металлистов, 1. Здесь будут вместе с реставраторами работать археологи. По завершении экспедиции или полевого сезона в реставрационный центр будут попадать археологические находки и после первичной реставрации и консервации демонстрироваться публике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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