Тульская область укрепляет сотрудничество со Сбербанком

Валерий Шерин отметил, что Сбербанк – давний и надежный партнер Тульской области, крупнейшее кредитное учреждение в регионе. Активное взаимодействие ведется в развитии цифровой экономики, государственно-частного партнерства.

Валерий Шерин и Сергей Ющенко подписали дорожную карту о реализации совместных проектов между правительством Тульской области и СбербанкомФото: материалы пресс-служб

- Отдельно хочу поблагодарить банк за поддержку тульских предприятий, предпринимателей в период пандемии. Вы предоставляете им беспроцентные кредиты на выплату зарплат, кредитные каникулы и льготные кредиты, - сказал Валерий Шерин.

Первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий ШеринФото: материалы пресс-служб

Кирилл Брель отметил, что Тульская область - технологичный регион: здесь уже успешно работает достаточно большое количество сервисов, и сложился высокий уровень цифровой культуры.

- Уверен, новые технологические решения, предложенные Сбербанком, также будут способствовать повышению скорости реагирования на запросы граждан и бизнеса, улучшению качества образовательных услуг и комфорта для жителей региона. Реализация совместных проектов – это важная ступень в укреплении сотрудничества Сбербанка и правительства Тульской области, - сказал Кирилл Брель.

Вице-президент ПАО Сбербанк России - председатель Среднерусского банка Кирилл БрельФото: материалы пресс-служб

Также первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин и Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко подписали дорожную карту о реализации совместных проектов между правительством Тульской области и Сбербанком в сфере туризма, здравоохранения, транспортных проектов, которые предусматривают внедрение цифровых технологий до 2021 года.