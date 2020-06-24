2020-06-23T17:39:05+03:00
Общество

Многие тульские дети не поедут в лагеря и санатории этим летом

В 2020 году летний лагерный и санаторный сезон был отменен
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Многие тульские дети не поедут в лагеря и санатории этим летомМногие тульские дети не поедут в лагеря и санатории этим летомФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В этом году юные туляки не смогут отправится на летние смены в детские лагеря и санатории. Такое решение было оглашено региональным правительством. Так, лето 2020 года оставит закрытыми все оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха в образовательных учреждениях, а также в палаточные лагеря и санатории на территории всей Тульской области.

Так летний сезон в местах детского отдыха на территории региона стал закрытым, не успев и открыться из-за коронавируса. Однако, некоторые дети все же смогут отдохнуть этим летом. Так запрета на поездки в детские лагеря в Крыму и Краснодарском крае не было, но только при официальном разрешении родителей. Этим летом в морские края планируют около 3000 детей, из них 2600 - в Краснодарский край, а 400 - в Крым. Все эти дети относятся к семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также нуждаются в санаторном оздоровлении. Окончательное решение по южным заездам будет принято только после согласования с территориальным Роспотребнадзором.

Однако, для тех детей, кто так и не попал этим летом в лагерь или санаторий, на протяжении всего сезона будут проходить разнообразные мероприятия и акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
24 июня в Туле запустят праздничный салют
В Тульской области пьяный водитель иномарки протаранил барьерное ограждение
В Тульской области "Приора" устроила ДТП с "ВАЗом"
Многодетная тулячка из Богородицка попросила у губернатора коз и кур
В Тульской области столкнулись "ВАЗ" и "Toyota"
Для туляков из Богородицка обустроят велосипедную дорожку вблизи парка
Тулякам из Красного яра отремонтируют улицу Школьную к концу июля месяца
Житель Тульской области за продажу паленого алкоголя заплатит 2,7 млн рублей
В Тульской области троица пыталась совершить кражу лома черного металла
Туляк украл у соседки по подъезду два самоката
Устроивший стрельбу по полицейским и охотникам житель Тульской области отправится под суд
В Тульской области подтопило еще три приусадебных участка
В Туле ликвидируют подтопление на Красноармейском проспекте
В Тульской области в колонию пытались перебросить телефоны
В Туле депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета за 2019 год
Дума приняла решение о передаче в аренду двух объектов культурного наследия