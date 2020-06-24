Многие тульские дети не поедут в лагеря и санатории этим летом

В этом году юные туляки не смогут отправится на летние смены в детские лагеря и санатории. Такое решение было оглашено региональным правительством. Так, лето 2020 года оставит закрытыми все оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха в образовательных учреждениях, а также в палаточные лагеря и санатории на территории всей Тульской области.

Так летний сезон в местах детского отдыха на территории региона стал закрытым, не успев и открыться из-за коронавируса. Однако, некоторые дети все же смогут отдохнуть этим летом. Так запрета на поездки в детские лагеря в Крыму и Краснодарском крае не было, но только при официальном разрешении родителей. Этим летом в морские края планируют около 3000 детей, из них 2600 - в Краснодарский край, а 400 - в Крым. Все эти дети относятся к семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также нуждаются в санаторном оздоровлении. Окончательное решение по южным заездам будет принято только после согласования с территориальным Роспотребнадзором.

Однако, для тех детей, кто так и не попал этим летом в лагерь или санаторий, на протяжении всего сезона будут проходить разнообразные мероприятия и акции.