Парад Победы в Туле 24 июня: по площади проехали свыше 100 единиц техники
24 июня в городе-герое Туле состоялся военный парад. Местом его проведения по традиции стала площадь Ленина.
В военном параде приняли участие 1 196 человек. Это десантники, военнослужащие сил специальных операций ВС РФ, сотрудники МЧС, судебные приставы, юнармейцы, кадеты, суворовцы.
В механизированной колонне проехали 104 единицы техники. Ее возглавила техника времен Великой Отечественной войны – танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».
Кроме того, в парадном строю прошли современные образцы вооружений, разработанные на тульских оборонных предприятиях. Над площадью пролетели 2 вертолета Ми-8 и 2 вертолета Ми-24.
Посмотреть Парад на главной площади города смогли 20 ветеранов Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU