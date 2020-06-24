2020-06-23T17:37:04+03:00
Общество

Парад Победы в Туле 24 июня: по площади проехали свыше 100 единиц техники

Местом проведения военного парада стала главная площадь города
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Парад Победы в Туле 24 июня: по площади проехали свыше 100 единиц техникиПарад Победы в Туле 24 июня: по площади проехали свыше 100 единиц техникиФото: Алексей ФОКИН
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24 июня в городе-герое Туле состоялся военный парад. Местом его проведения по традиции стала площадь Ленина.

В военном параде приняли участие 1 196 человек. Это десантники, военнослужащие сил специальных операций ВС РФ, сотрудники МЧС, судебные приставы, юнармейцы, кадеты, суворовцы.

В механизированной колонне проехали 104 единицы техники. Ее возглавила техника времен Великой Отечественной войны – танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».

Кроме того, в парадном строю прошли современные образцы вооружений, разработанные на тульских оборонных предприятиях. Над площадью пролетели 2 вертолета Ми-8 и 2 вертолета Ми-24.

Посмотреть Парад на главной площади города смогли 20 ветеранов Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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