2020-06-23T14:26:57+03:00
Общество

К викторине «Наша Конституция» в Тульской области готовы

Об этом сообщили сегодня организаторы викторины, которая пройдет в регионе с 25 июня по 1 июля
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Вместе с журналистами готовность пунктов приема анкет в Туле проверила исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Ирина Матыженкова.Вместе с журналистами готовность пунктов приема анкет в Туле проверила исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Ирина Матыженкова.Фото: Мария ВЛАСОВА
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Вместе с журналистами готовность пунктов приема анкет в Туле проверила исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Ирина Матыженкова.

Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Ирина Матыженкова. Фото: Мария ВЛАСОВА

Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Ирина Матыженкова.Фото: Мария ВЛАСОВА

- Принять участие в викторине может любой житель области, которому исполнилось 18 лет, - напомнила Ирина Матыженкова. Анкеты организаторы раздавали через волонтеров, старших по домам, сельских старост, руководителей ТОС, передавали на предприятия. Но если по каким-то причинам у вас анкеты не оказалось, вы можете получить ее, придя на избирательные участки. В месте их расположения будут находиться пункты, где можно получить анкету и, ответив на вопросы, опустить ее в брендированную урну.

Принять участие в викторине может любой житель области, которому исполнилось 18 лет. Фото: Мария ВЛАСОВА

Принять участие в викторине может любой житель области, которому исполнилось 18 лет.Фото: Мария ВЛАСОВА

По словам исполнительного директора Ассоциации «СМО Тульской области» главной задачей членов Совета, которые и предложили провести викторину, было привлечь внимание к истории конституционного права в России, к содержанию Основного закона страны.

Интерес к викторине очень большой. Люди звонят, задают вопросы, интересуются условиями. Фото: Мария ВЛАСОВА

Интерес к викторине очень большой. Люди звонят, задают вопросы, интересуются условиями.Фото: Мария ВЛАСОВА

Поощрить интерес решили хорошими подарками. Их, благодаря партнерам викторины, более полутора тысяч: смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты, телевизоры, 10 машин и квартира в новостройке в Туле. Подарки будут распределяться среди анкет с правильными ответами на все вопросы. Процедура распределения пройдет 2 июля в режиме онлайн в группе «Наша Конституция» в социальной сети ВКонтакте.

Само голосование, как и участие в викторине, будет абсолютно безопасным. Фото: Мария ВЛАСОВА

Само голосование, как и участие в викторине, будет абсолютно безопасным.Фото: Мария ВЛАСОВА

Здесь же можно узнать все подробности об участии в викторине. Информация о викторине размещена и на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области».

О том, как обстоят дела с подготовкой к викторине «Наша Конституция» в Узловском районе по телефону рассказала председатель совета муниципальных образований Марина Карташова:

– Интерес к викторине здесь очень большой. Люди звонят, задают вопросы, интересуются условиями. Они очень просты: необходимо ответить на все вопросы анкеты, указать свой номер телефона и опустить часть анкеты с ответами в специальную урну. Отрывной талон оставить себе и ждать 2-го июля, когда будут опубликованы номера анкет-победителей. Машины и квартиру мы будем вручать в Туле, а другие подарки можно будет получить прямо в своем районе. На сегодняшний день все 873 пункта приема анкет готовы к проведению викторины «Наша Конституция».

Подробнее о подарочном фонде викторины:

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Подарочный фонд викторины.

Туляки могут стать обладателями ценных подарков.

Викторина «Наша Конституция»..

ИСТОЧНИК KP.RU

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