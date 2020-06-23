2020-06-23T11:26:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимир Путин отметил заслуги тульских медиков

19 июня президент России Владимир Путин учредил новые государственные награды для медиков – орден Пирогова и медаль Луки Крымского.
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Владимир Путин отметил заслуги тульских медиков. Фото: pirogov-center.ruВладимир Путин отметил заслуги тульских медиков. Фото: pirogov-center.ru
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21 июня двумя награды были присвоены ряду медработников Тульской области за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга.

Орденом Пирогова награждены:

- Владимир Кулагин – главный врач Государственного учреждения здравоохранения Тульского областного центра медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина;

- Александр Лучинский – заведующий отделением анестезиологии и реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог Городской больницы № 7 г. Тулы;

- Раиса Николаева – заведующая инфекционным отделением для детей – врач-инфекционист Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина;

- Наталья Руднева – главный врач Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера;

- Анна Савищева – главный врач Тульской областной клинической больницы;

- Ольга Денисова – заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области;

- Антонина Игнатькова – заведующая лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области.

Медалью Луки Крымского награждены:

- Татьяна Миронова – медицинская сестра-анестезист Городской больницы № 7 г. Тулы;

- Владимир Ратьков – фельдшер скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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