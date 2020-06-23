Владимир Путин отметил заслуги тульских медиков
21 июня двумя награды были присвоены ряду медработников Тульской области за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга.
Орденом Пирогова награждены:
- Владимир Кулагин – главный врач Государственного учреждения здравоохранения Тульского областного центра медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина;
- Александр Лучинский – заведующий отделением анестезиологии и реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог Городской больницы № 7 г. Тулы;
- Раиса Николаева – заведующая инфекционным отделением для детей – врач-инфекционист Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина;
- Наталья Руднева – главный врач Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера;
- Анна Савищева – главный врач Тульской областной клинической больницы;
- Ольга Денисова – заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области;
- Антонина Игнатькова – заведующая лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области.
Медалью Луки Крымского награждены:
- Татьяна Миронова – медицинская сестра-анестезист Городской больницы № 7 г. Тулы;
- Владимир Ратьков – фельдшер скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи.
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