Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 23 июня 2020 года составило 3 случая

За все время в Тульской области скончались 86 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 3 случая.

Скончались жители Тулы, Алексина и Заокского района, из них два человека в возрасте 82 лет, один - 67 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания. Причина смерти - пневмония.

Вместе с тем стало известно о 81 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Еще 213 человек выздоровели от COVID-19.