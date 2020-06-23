Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 23 июня 2020: диагноз подтвердился у 81 человека
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 23 июня 2020 года
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 23 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 23 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 81 человека.
Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 6 137 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU