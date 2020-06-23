В Тульской области продлили самоизоляцию для людей старшего возраста
Мера будет действовать до 30 июня
В Тульской области продлили самоизоляцию для людей старшего возраста до 30 июняФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен по 30 июня. Соответствующие дополнения в Указ №41 внес глава региона Алексей Дюмин.
Требование о самоизоляции не применяется к работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, избирательных комиссий, а также другим категориям, установленным указом.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ работающие пенсионеры могут получить больничные листы.
ИСТОЧНИК KP.RU