2020-06-23T11:13:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области продлили самоизоляцию для людей старшего возраста

Мера будет действовать до 30 июня
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В Тульской области продлили самоизоляцию для людей старшего возраста до 30 июняВ Тульской области продлили самоизоляцию для людей старшего возраста до 30 июняФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен по 30 июня. Соответствующие дополнения в Указ №41 внес глава региона Алексей Дюмин.

Требование о самоизоляции не применяется к работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, избирательных комиссий, а также другим категориям, установленным указом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ работающие пенсионеры могут получить больничные листы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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