2020-06-23T11:13:51+03:00
Общество

Тульские улицы затопило после проливного дождя

Обильные осадки создают аварийную ситуацию на дорогах
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Мария ВЛАСОВАФото: Мария ВЛАСОВА
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Утром 23 июня Тулу накрыл ливень. Обильный дождь шел несколько часов и успел подпортить тульским автомобилистам настроение.

Дождь затопил несколько центральных улиц в городе, на тротуарах также стоит вода.

Больше всего досталось Красноармейскому проспекту. Вода скопилась практически на всех перекрестках и большинстве остановок.

Отметим, это уже не первый раз, когда Красноармейский проспект и близлежащие улицы затапливает после дождя. Такую картину жители наблюдают после каждого сильного дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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