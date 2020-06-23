Тульские улицы затопило после проливного дождя
Обильные осадки создают аварийную ситуацию на дорогах
Фото: Мария ВЛАСОВА
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Утром 23 июня Тулу накрыл ливень. Обильный дождь шел несколько часов и успел подпортить тульским автомобилистам настроение.
Дождь затопил несколько центральных улиц в городе, на тротуарах также стоит вода.
Больше всего досталось Красноармейскому проспекту. Вода скопилась практически на всех перекрестках и большинстве остановок.
Отметим, это уже не первый раз, когда Красноармейский проспект и близлежащие улицы затапливает после дождя. Такую картину жители наблюдают после каждого сильного дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU