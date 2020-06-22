Избирательные участки - готовность 100%

До голосования по поправкам в Конституцию РФ остается все меньше времени. Насколько все готово к этой процедуре в Тульской области? Как будет обеспечена эпидемиологическая безопасность голосующих? На эти и другие вопросы журналисты получили ответы, приехав в участковую избирательную комиссию, расположенную на базе ЦО №1 г. Тулы, на ул. Вересаева, дом 10.

Вирус не пройдет

…Пересекаем рамку металлодетектора на входе в избирательный участок и оказываемся перед столиком, на котором разложены антисептики, маски, набор шариковых ручек. Сотрудник УИК, облаченный в средства защиты, готовится направить на нас бесконтактный термометр.

Столы с бюллетенями для голосования и стулья для наблюдателей расположены на расстоянии 1,5 - 2 м.Фото: Мария ВЛАСОВА

- Это обязательная процедура для каждого посетителя, - говорит председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. - Если температура не превышает 37 градусов, голосующий получает защитную маску перчатки, антисептик, спиртовую салфетку и индивидуальную ручку. Затем проходит в аудиторию для голосования, соблюдая социальную дистанцию – для этого на полу есть специальная разметка. Для людей с повышенной температурой предусмотрено отдельное изолированное помещение. На входе в избирательный участок будет специальный коврик, пропитанный антисептическим средством. Предусмотрена регулярная санитарная обработка помещений для голосования, чтобы исключить малейшую вероятность заражения. Наша ключевая задача – сделать голосование доступным и абсолютно безопасным.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел ВеселовФото: Мария ВЛАСОВА

Продумано в деталях

Температура у нас в пределах нормы, получаем положенную «экипировку» и проходим на второй этаж, где нас встречают члены избирательной комиссии, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты: защитными экранами, перчатками и масками. Столы с бюллетенями для голосования и стулья для наблюдателей расположены на расстоянии 1,5 - 2 м. Все это напоминает кадры из фантастического фильма, но правила есть правила: голосование должно быть безопасным!

Ключевая задача – сделать голосование доступным и абсолютно безопасным.Фото: Мария ВЛАСОВА

Далее порядок таков: соблюдая социальную дистанцию, участник голосования должен показать свой паспорт, не передавая его в руки члену избирательной комиссии, затем индивидуальной ручкой расписаться за получение бюллетени, а дальше - путь в кабину голосования. Она выглядит непривычно: открытая, без шторки.

На столе разложены антисептики, маски, набор шариковых ручек.Фото: Мария ВЛАСОВА

- Это сделано во избежание лишнего контакта с поверхностью ткани, вход в кабину обращен к стене, конфиденциальность полностью сохраняется, - поясняет Павел Веселов. - Еще важный момент: проголосовав, гражданин покидает избирательный участок не через вход в зал голосования, а через дополнительный выход. Развод входа и выхода сделан для того, чтобы потоки голосующих не пересекались.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр ЛомовцевФото: Мария ВЛАСОВА

- Наши сотрудники с 19 июня начали участвовать в приемке избирательных участков, - вступает в разговор Александр Ломовцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области. - Основная задача: оценить, насколько они готовы к исполнению методических рекомендаций от ЦИК и Роспотребнадзора. Все принятые меры позволят голосующим чувствовать себя комфортно и безопасно. Проведена колоссальная подготовительная работа с точки зрения обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Каждый, кто придет на избирательные участки, будет обеспечен такими же средствами индивидуальной защиты, как и сотрудники избирательной комиссии. Голосование растянуто во времени: это минимизирует возможность заражения. Участие в голосовании не опаснее повседневной жизни. Ходить в магазин, где много людей без средств защиты, опаснее.

Голосуем из дома

- Особенность голосования в том, что не ограничивается число желающих сделать свой выбор на дому. Это наиболее безопасная из форм. Если есть сомнения, используйте эту возможность. Технология голосования на дому отработана: к участнику приедет комиссия вместе с наблюдателями. Член комиссии в защитном халате дезинфицирует ручку двери, звонок, поставит к двери ящик для голосования, на ручку двери повесит пакет, куда входит бюллетень, квиток с паспортными данными, где избиратель должен расписаться, маска, перчатки, антисептическая салфетка и буклет с разъяснениями. Далее члены комиссии отойдут на 2 метра, участник голосования сможет забрать пакет, показав паспорт в развернутом виде на расстоянии социальной дистанции, и, используя средства индивидуальной защиты, проголосовать, затем вернуться и положить бюллетень в ящик для голосования, - отметил Александр Ломовцев.

Особенность голосования в том, что не ограничивается число желающих сделать свой выбор на дому.Фото: Мария ВЛАСОВА

До 1 июля с заявлением о желании проголосовать дома можно обратиться в свою участковую комиссию или на региональную «горячую линию» с бесплатным номером 8-800-700-71-22, куда можно позвонить и устно заявить о желании проголосовать на дому. Такой вид волеизъявления продлится такой же период, как и голосование на избирательных участках - с 25 июня по 1 июля текущего года.