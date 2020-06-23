Туляки могут бесплатно узнать о своих антителах к коронавирусу

У жителей Тульской области появилась возможность бесплатно сдать анализы на антитела к коронавирусу. Пройти данное лабораторное обследование может любой туляк в возрасте от 1 года. Главное условие для сдачи анализа не болеть коронавирусом.

Записаться на сдачу можно через сайт правительства Тульской области. Заявки принимаются уже с 21 июня. Прости тестирование можно с 23 по 27 июня с 8.00 до 12.00 и 17.00 до 20.00 по следующим адресам:

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина»

Взрослая поликлиника – г. Тула, ул. Мира, 31, кабинет №25;

детская поликлиника – г. Тула, ул. Мира, 11, кабинет №107.

ГУЗ «Городская клиническая больница №2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»

Взрослая поликлиника: г. Тула, ул. Комсомольская,1, кабинеты №№9,10;

детская поликлиника №1 – г. Тула, ул. Дегтярева, 52, кабинет №112;

детская поликлиника №2 – г. Тула, ул. Летейзена, 1, кабинет №19.

ГУЗ «Городская больница №3 г. Тулы»

П. 2-Западный, ул. Пушкина, д.17: взрослая поликлиника - кабинет 21; детская поликлиника кабинет №7.

Косая гора: взрослая поликлиника, Дронова, 15, кабинет №17;

детская поликлиника, Пушкина, 20, кабинет №110.

ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»

Ленинский район, п.Рассвет, 38, кабинет 201;

п.Плеханово, ул.Заводская, 1а, кабинет №206, дети кабинет №1

ГУЗ «Ленинская районная больница»

Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 34: взрослые кабинет №206;

дети кабинет №1.

ГУЗ «Белевская центральная районная больница»

г. Белев, ул. Мира, 13: взрослые – кабинет №210; дети – кабинет №103.

ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»

Взрослая поликлиника – г. Богородицк, ул. Пушкинская, 23, кабинет №201;

детская поликлиника – г. Богородицк, ул. Луначарского, 12, кабинет №2.

ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»

п. Дубна, ул. Ленина, кабинет №309

ГУЗ «Киреевская центральная районная больница

г.Киреевск, ул. Ленина, 44, кабинет №12 (для детей), кабинет №4 (для взрослых)

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»

Взрослая поликлиника – г.Новомосковск, ул.Дружбы, 27, кабинет №113;

Детская поликлиника – г.Новомосковск, ул.Рязанское шоссе, 2, кабинет №11.

ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина»

г. Плавск, ул. Ульянова 80, кабинет №104;

п. Чернь, ул. Свободная, 78, кабинет №113.

ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»

Взрослая поликлиника: г. Суворов, ул. Ленинского юбилея, 2, кабинет №205;

детская поликлиника – г. Суворов, ул. Мира, 49, кабинет №49.

ГУЗ «Узловская районная больница»

Взрослая поликлиника №1 – ул. Беклемищева, 38А, кабинет 3.10;

взрослая поликлиника №2 – п. Дубовка, ул. Куйбышева, 20, кабинет №1;

детская поликлиника №1 – ул. Беклемищева, 38А, кабинет №2.6;

детская поликлиника №2 – ул. Трудовые резервы, 5, кабинет №1;

детская поликлиника №3 – п. Дубовка, ул. Куйбышева, 20, процедурный кабинет.

Отметим, что в местах проведения тестирования обязательно использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы, перчатки, антисептики. Все пункты сдачи анализов проходят ежедневную санитарную обработку и придерживаются необходимых мер безопасности. Телефоны для справок: 8 800 200 71 02, 8 4872 37-30-77.