Мэр Тулы Ольга Слюсарева: Этот день важен для каждого

Утром 22 июня Ольга Слюсарева совместно с начальником сектора по работе с территорией «Косая Гора» ГУ по Привокзальному ТО Андреем Кузьминым и председателем косогорского отделения общественной организации «Союз десантников» Сергеем Грошевым приняла участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в сквере «Косогорцам, павшим в боях за Родину» в поселке Косая Гора. Они почтили память погибших земляков минутой молчания.

– Сегодня во всех уголках страны вспоминают события Великой Отечественной войны, несут цветы к памятникам погибшим воинам, вспоминают и чествуют тех, кто подарил нам мир. Ровно 79 лет назад в каждую семью вошли горе, боль и страдание. Нет ни одной семьи, ни одного дома, в котором бы ни хранили воспоминания о погибших родных и близких. Для каждого из нас этот день важен. Это наша история. Мы должны окружить заботой и вниманием ветеранов, которые защитили Родину от фашистов. Наши дети, внуки, правнуки должны знать историю своей страны. Все попытки переписать, исказить ее недопустимы, – отметила Ольга Слюсарева.

В гостях у ветерана

Затем Глава города побывала на Косой Горе, у участника Великой Отечественной войны Михаила Александровича Кретова.

Ольга Анатольевна вручила фронтовику цветы и медаль Тульской городской Думы «За заслуги в развитии промышленного производства». После войны Михаил Александрович 46 лет проработал в Тульском строительном управлении «Центрдомнаремонт», прошел путь от монтажника до бригадира.

Ольга Анатольевна вручила фронтовику цветы и медаль Тульской городской Думы «За заслуги в развитии промышленного производства».Фото: материалы пресс-служб

Ольга Слюсарева поблагодарила Михаила Александровича за многолетний добросовестный труд, за мужество и героизм в годы войны, за мир и возможность жить и созидать, пожелала ветерану здоровья и бодрости духа.

– Истории наших ветеранов о войне трогают душу, позволяют понять, с какими тяготами столкнулись эти героические люди. Настоящие победители – они своим примером учат нас не сдаваться, действовать сплоченно и не отступать от намеченных целей, – подчеркнула мэр Тулы.

Михаил Александрович рассказал гостям про свой боевой путь.Фото: материалы пресс-служб

В этот день навестили ветерана и вручили ему подарки управляющий директор ПАО «Тулачермет» Сергей Дьяков и начальник сектора по работе с территорией «Косая Гора» ГУ по Привокзальному территориальному округу Андрей Кузьмин.

Михаил Александрович поблагодарил за внимание и заботу, а затем рассказал гостям о своем боевом пути. Он попал на фронт в апреле 1943 года. Под Белгородом 17-летний юноша прошел курс молодого бойца и был направлен служить в 5-ый отдельный стрелковый полк минометчиком. Воевал на южном направлении Курской дуги. Встретил Победу в Берлине, где принимал участие в параде союзных войск в сентябре 1945 года. Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.», «За взятие Берлина», Орденом Отечественной войны II степени.

Это наша история

В полдень мэр города Тулы вместе с главой администрации Дмитрием Миляевым посетили мемориальный комплекс в сквере на пр. Ленина и возложили цветы к монументу «Тулякам – Героям Советского Союза».

Мэр города Тулы вместе с главой администрации Дмитрием Миляевым посетили мемориальный комплекс в сквере на пр. Ленина.Фото: материалы пресс-служб

Руководители Тулы присоединились к общероссийской акции и почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.Фото: материалы пресс-служб

Затем ровно в 12 часов 15 минут по московскому времени руководители Тулы присоединились к общероссийской акции и почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Именно в это время 79 лет назад по радио прозвучало обращение о нападении фашистской Германии на СССР.