Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 июня 2020 года составило 2 случая

За все время в Тульской области скончались 83 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 2 случая.

Скончались жители Тулы и Дубны в возрасте 44 и 69 лет. У них в анамнезе хроническое заболевание эндокринной системы. Причина смерти - пневмония.

Вместе с тем стало известно о 83 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 17 человек выздоровели от COVID-19.