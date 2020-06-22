Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 июня 2020 года составило 2 случая
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 июня
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 июняФото: материалы пресс-служб
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За все время в Тульской области скончались 83 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 2 случая.
Скончались жители Тулы и Дубны в возрасте 44 и 69 лет. У них в анамнезе хроническое заболевание эндокринной системы. Причина смерти - пневмония.
Вместе с тем стало известно о 83 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 17 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU